anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiIlCalcio comunica che dalle ore 10:00 di9 dicembre, sul circuito autorizzato TicketOne, saranno disponibili i biglietti d’ingresso per assistere alla gara, 17^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 21 dicembre, alle ore 18:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”. Per la suddetta gara, il Gruppo Operativo di Sicurezza, ha adottato le seguenti prescrizioni: – Nel settore Curva Sud locale vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autorizzate, solo ai residenti die provincia e ai possessori della Fidelity Card delCalcio. PREZZI TAGLIANDI SETTORE INTERO UNDER 5 CURVA SUD € 12 € 2 CURVA NORD € 12 € 2 DISTINTI € 15 € 3 TRIBUNA INFERIORE € 18 € 6 TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA € 18 € 8 TRIBUNA SUPERIORE COPERTA € 25 € 10 TRIBUNA CENTRALE € 105 € ...

anteprima24 : ** ##Benevento-#Frosinone, da domani al via la #Prevendita ** - alfredosalzano : BENEVENTO-FROSINONE: DALLE ORE 10 DI LUNEDI’ AL VIA LA PREVENDITA | Tv7 Benevento - TV7Benevento : BENEVENTO-FROSINONE: DALLE ORE 10 DI LUNEDI' AL VIA LA PREVENDITA... -