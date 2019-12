Bastonate contro i passanti | la furia dei demoni mascherati'

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sergio Rame Orrore a Vipiteno: violenze choc alla sfilata tradizionale in onore di San Nicola. Alcuni extracomunitari avrebbero tentato di togliere le maschere aiIl video, pubblicato in rete e subito diventato virale, è di una violenza agghiacciante (guarda il video). Durante la tradizionale festa in onore di San Nicola, per le strade di Vipiteno, paesino di meno di settemila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, è esplosa ladei Krampus, gli esseriaci che accompagnano la sfilata. Con i bastoni si sono scagliatila folla in quella che, stando alle immagini postate sul web, sembra una vera e propria punizione punitiva. Sotto i loro colpi, come riporta la Voce del Trentino, sono finiti soprattutto gli immigrati. Il 5 dicembre, in occasione della tradizionale festa, i diavolisfilano per le strade con bastoni, forconi e catene. I ...

