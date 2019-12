anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “Non abbiamo mai rischiato, ma soprattutto ci teniamo stretti la vittoria – spiega Alessandro Di– Sono contento dei gol di Albadoro e Alfageme. Ora penso solo al presente fin quando sarò chiamato in causa dall’. Noi dobbiamo pensare al campo, per il resto conta poco – ammette – Il cambio di allenatore ha influito visto che le partite sono più solite. Sinceramente preferisco giocare male e vincere. Siamo in una piazza importante dove contano le vittorie.di tre vittorie era assurdo, ma abbiamo conquistato punti fondamentali. Vanno fatti i complimenti a tutti”. L'articolo, Di: “Qualchefa eradi tre vittorie” proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** ##Avellino, Di Paolantonio: 'Qualche mese fa era utopia parlare di tre vittorie' ** - wam_the : Avellino, Di Paolantonio: Vittoria fondamentale. Nuova proprietà ha tanta voglia - ottopagine : Di Paolantonio: 'Questo gruppo vuole il bene dell'Avellino' #Avellino -