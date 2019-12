ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019)D’Amico è stata ospite per la prima volta die a Silvia Toffanin ha raccontato una delicata vicenda personale che l’ha segnata profondamente. “I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e nonno altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento miarimase incinta di me – ha rivelato la giornalista sportiva -. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!”. PoiD’Amico ha parlato anche della sua relazione con l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon, arrivata dopo una separazione dagli ex compagni difficile per entrambi: ...

FQMagazineit : Verissimo, la confessione di Ilaria D’Amico: “Mia madre voleva abortirmi” - Noovyis : (Verissimo, la confessione di Ilaria D’Amico: “Mia madre voleva abortirmi”) Playhitmusic - - infoitcultura : Anticipazioni Verissimo Loredana Bertè, l’inaspettata confessione su Mimì: “L’abbiamo nascosta in soffitta per un a… -