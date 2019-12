Valanga sulle Alpi Orobie | due alpinisti dispersi

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Duenisti. Unaha sorpreso la cordata al confine tra le province di Sondrio e Bergamo. Ricerche in corso. BERGAMO – Duenisti. Gli sciatori erano impegnati nei pressi del passo Salmurano, al confine tra le province di Bergamo e Sondrio, quando sono stati sorpresi da unache si è staccata dal monte Valletto. Il gruppo di persone è stato travolto dallacon i soccorritori che hanno iniziato immediatamente le ricerche. Al momento – secondo le prime informazioni che arrivano dai media locali – una persona è stata tratta in salvo mentre degli altri due non si hanno notizie. E’ una corsa contro il tempo visto che con il buio dovrebbero fermarsi tutte le operazioni per poi riprendere domani.nistiL’allarme è scattato intorno alle 13:45 ...

