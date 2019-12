Si ritrova il Cus Avellino | tris a Conca dei Marini

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutidei(Sa) – Svolta doveva essere, svolta è stata. Un Cussbarazzino archivia la praticadeigrinta ed entusiasmo ma soprattutto ritorna alla vittoria. È svolta in campo per i ragazzi di mister Venezia che offrono un buon gioco agli spettatori, unata difesa e un’ottima prestazione La cronaca – Subito doccia fredda per ildei: nemmeno 10 secondi e Lombardi porta il Cus in vantaggio. Acquista fiducia il Cus che sull’onda dell’entusiasmo si porta sullo 0-2 con Tarantino in forma smagliante. Inizia a giocare ildeima ancora Tarantino non perdona sotto porta ed è 0-3. Ci va vicino il neo acquisto Pacilio al poker ma non c’è più tempo e tutti a bere un thè caldo. Inizia agguerrito ildeiche mette in difficoltà i biancoverdi per i ...

