Scontro bus e camion rifiuti, 20 feriti

Circa 20 persone sono rimaste ferite a Milano a causa dellotra un autobus e undell'Amas, l'azienda che raccoglie i. Un uomo è stato portato in Ospedale per arresto cardiaco, altre 4 persone in codice giallo e e ltri 12 pazienti. Uno dei conducennti è rimasto incastrato nell'abitacolo, ma è coscioente e sorvegliato. Sul posto ambulanze auto-mediche e mezzi dei Vigili del fuoco.L'incidente, le cui cause non sono ancora note, è accaduto dopo le 8 sulla circonvallazione ovest di Milano.(Di sabato 7 dicembre 2019)