anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Resti di pannelli in eternit, pneumatici, plastiche, vetro e pezzi di suppellettili. Sono questi alcuni dei rifiuti abbandonati nelle campagne in contrada Cammarda’ nel territorio del comune di, nel Tanagro. Una vera e propriasotto gli occhi di passanti e cittadini, postata sui social questa mattina, da un’automobilista della zona che ha espresso tutta la sua indignazione. “La– racconta – è collocata nei pressi della strada statale 407 che collega il comune del Tanagro con il territorio del comune di Vietri di Potenza. Ilche costeggia la strada – chiarisce – viene scambiato per unadove gli incivili sversano dai residui delle lavorazioni delle case ai resti delle auto, provocando un grave danno all’ambiente”. Una situazione ...

anteprima24 : ** #Salvitelle: #Discarica abusiva in un terreno, la denuncia di un cittadino ** -