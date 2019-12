Salute dei migranti tra pregiudizio e realtà

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel XXV Rapporto sulle migrazioni, elaborato da Fondazione ISMU e presentato lo scorso martedì all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il capitolo riguardante ladeipresenti sul territorio europeo e in particolare su quello italiano, sfata alcuni confusi quanto radicati pregiudizi. Il testo elaborato da Nicola Pasini e Veronica Perrotta fa luce sugli effetti prodotti a questo proposito dallo sconquassato Decreto sicurezza (Legge 132/2018). Le nuove disposizioni hanno apportato profonde modifiche rispetto al sistema di ingresso e di permanenza nel nostro Paese azzoppando il diritto alladeie come conseguenza dell’intera popolazione italiana. Dopo aver delineato il nuovo quadro determinato da questa Legge Pasini e Perrotta si chiedono quali siano le ricadute presenti e future sulladegli stranieri. Per ...

agorarai : Carenza dei medici 'Dal 2019 al 2020 le regioni avranno sei volte in più di quota da spendere sul personale. La car… - AleBortolotti68 : Le coccole lasciano tracce nei geni dei neonati - ConfassCom : RT @Primaonline: Sport e salute, cda assegna contributi 2020: 25 milioni a sport di base e al sociale (+21%). Sabelli soddisfatto: è un pri… -