Roma | Non una di meno e la danza di gruppo che viene dal Cile | “Lo stupratore sei tu”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un velo nero che copre gli occhi, l’inconfondibile bandana rosa e un grido all’unisono: “Losei tu”. È il flash mob organizzato da Non una di, a Piazza Camillo Benso di Cavour, davanti la Corte di Cassazione. La manifestazione anti stupro e anti violenza è nata dal collettivono Las Tesis e sta facendo il giro delle piazze italiane L'articolo, Non una die ladichedal: “Losei tu” proda Il Fatto Quotidiano.

OfficialASRoma : Triplice fischio. Usciamo con un punto da San Siro. Giochiamo a testa alta e controlliamo il gioco per buona par… - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Raggi va alla battaglia contro l’ordinanza di Zingaretti. Ma in consiglio non ci sono i numeri per vo… - CarloCalenda : Non si può gestire una regione da 4,5 milioni di abitanti senza nessuna esperienza. Evitiamo che l'Emilia-Romagna f… -