LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 2-3 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15:30 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni di questo fantastico match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 15:28 Nonostante il risultato, l’Igor ha lottato con tutta se stessa, mettendo in campo forse di più di quanto ci si poteva aspettare. Domaniscenderà in campo alle 10:00 per giocarsi il bronzo contro il VakifBank, mentresi giocherà l’oro alle 13:00 con Conegliano. 13-15 Kim chiude la partita. 13-14 Mani-out di Boskovic e match-point per la compagine turca. 13-13 DIAGONALE POTENTISSIMA DI BRAKOCEVIC! 12-13 Diagonale assurda di Boskovic, ma Chirichella ha quasi messo giù un muro punto. 12-12 MANI-OUT DI BRAKOCEVIC, GRAN RICEZIONE DI COURTNEY! 11-12 Natalia passa in parallela. 11-11 BOSKOVIC NON TROVA LE MANI DEL MURO! 10-11 Courtney trova gli ultimi centimetri del campo in ...

zazoomnews : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: l’Igor lotta ma parte… - zazoomnews : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 1-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: che cuore le ragazze… - zazoomnews : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi partono… -