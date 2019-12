LIVE Joshua-Ruiz boxe | Mondiale pesi massimi in DIRETTA | Joshua domina ai punti e si

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.11 Grazie per averci seguito in questa elettrizzante serata di. Un saluto sportivo e buona serata! 23.10 E’ stato un match realmente spettacolare solo nei primi quattro round. Per il restoha irretitocon una vera e propria ragnatela. Il britannico ha inflitto una lezione di tecnica e di pugilato al messicano, che non è riuscito a far valere la propria potenza.TORNA CAMPIONE DEL MONDO DEIWBA, WBO, IBF E IBO. Il pubblico di Diriyah sta osannando il pugile britannico. 118-110, 117-111, 118-110. ANTHONYVINCE AIE CON VERDETTO UNANIME! 23.08 Attendiamo i cartellini dei giudici. 23.07ha vinto la sfida con un piano tattico ben preciso: inesauribile gioco di gambe, mobilità, attesa, colpo d’occhio e rimessa.non ci ha capito nulla, sovrastato dal punto di vista ...

