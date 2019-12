“Io | Joker vi spiego le proteste in Libano”

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si chiama Cynthia Aboujaboude, ha 28 anni e lavora come art director. È stata lei la prima a comprendere la forza mediatica del volto deldi Joaquin Phoenix e a portarlo nelle strade di Beirut per sostenere lecontro il governo del premier Saad Hariri. In un’intervista esclusiva a InsideOver, Cynthia racconta cosa l’ha spinta a trasformarsi nel pagliaccio carico di sofferenza e dolore e, soprattutto, a scendere in piazza: “Ne abbiamo abbastanza della corruzione, io e gli altri chiediamo più giustizia e un Paese migliore, un Paese senza più ruberie. Chiediamo un futuro indipendente e migliore”. Ma come è nata l’idea di dipingersi il volto come? “Ho scelto di indossare il trucco deldurante la protesta perché mi sembrava giusto. Indossare la maschera dimi ha permesso di esprimere i miei sentimenti senza dover parlare ...

