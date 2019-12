calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019), posizione del tecnico partenopeo ancora traballante. Il Napoli èa chiamareCome riferisce ladello Sport nel titolo principale della pagina dedicata al Napoli, la partita con l’Udinese è diventata l’per Carlo. Nonostante sia alle porte anche il match contro il Genk, la Rosea fissa quella di oggi come una deadline vera e propria per il tecnico di Reggiolo. Nel pezzo a firma di Mimmo Malfitano (inviato da Castel Volturno) si legge che ”La Dacia Arena emetterà una sentenza che potrà sconvolgere la storia dei 15 anni di Aurelio De Laurentiis. Se non arriveranno i tre punti, la prima testa a cadere potrebbe essere quella di Carlo, il cui destino è strettamente collegato all’esito di questa partita. E’ possibile che la decisione del presidente verrebbe rimandata a mercoledì, il giorno ...

Gazzetta_it : L'ultima di @Ibra_official: '#Tarantino è la #storia del #cinema come io sono quella del #calcio' - CalcioMercatoNA : #GAZZETTA - Ultima chiamata per #Ancelotti. Gattuso è pronto #UdineseNapoli #Napoli #calciomercato - lccatt : RT @Gazzetta_it: L'ultima di @Ibra_official: '#Tarantino è la #storia del #cinema come io sono quella del #calcio' -