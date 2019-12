Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 | le graduatorie dopo la tappa di

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ladeldi sci diha visto andare in archivio la gara individuale delladi Lillehammer: queste lela prima sprint e le prime tre gare distance della stagione, con il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che resiste in testa nella graduatoria generale.GENERALEDELSCI DI1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 420 2 IVERSEN Emil NOR 395 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 326 4 NISKANEN Iivo FIN 290 5 HOLUND Hans Christer NOR 276 6 GOLBERG Paal NOR 204 7 ROETHE Sjur NOR 173 8 TOENSETH Didrik NOR 144 9 USTIUGOV Sergey RUS 141 10 BURMAN Jens SWE 139 19 PELLEGRINO Federico ITA 49 56 DE FABIANI Francesco ITA 9 65 RASTELLI Maicol ITA 4DISTANCEDELSCI DI1 IVERSEN Emil NOR 198 2 HOLUND Hans Christer NOR 196 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 196 4 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 170 5 ...

