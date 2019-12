Spazzolini elettrici | valgono davvero?

dilei

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I consumatori che ne fanno uso sono sempre di più: stiamo parlando degliche promettono, con l’uso costante, un sorriso smagliante. Ma ècosì? Funzionanogli? Spazzolino elettrico: quali sono i vantaggi? Per anni ho sempre utilizzato il classico spazzolino manuale. Da meno di un anno sono passata ad uno spazzolino elettrico e sono pronta a svelarti tutti i vantaggi (e svantaggi) di questo prodotto per la cura e la pulizia dei denti casalinga. Glistanno pian piano sostituendo i classicimanuali, ed i motivi di questa scelta sono tantissimi e tutti assolutamente positivi. Uno spazzolino elettrico, fin dal primo utilizzo, ti regala una sensazione di pulizia esattamente come quella che proveresti dopo aver effettuato una seduta dal dentista: sono molte le persone che descrivono proprio questa ...

Luca_Ferrari94 : Il magico mondo degli spazzolini elettrici - RaffaeleChieca : Ti rendi conto di essere invecchiato quando al #blackfriday e al #cybermonday cerchi offerte sulle scope e spazzoli… - ipofisi : In questo Black Friday ho preso due spazzolini elettrici (che in realtà sono regali da mamme a me e M), gli Ugg e p… -