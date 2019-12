Primo test italiano di crittografia quantistica | passo iniziale per la realizzazione

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In un recente lavoro pubblicato sulla rivista internazionale EPJ Quantum Technology, ricercatori dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino) di Firenze in collaborazione con il Laboratorio europeo di spettroscopia non Lineare (Lens) di Firenze hanno effettuato ilsul campodi un sistema di(Qkd), sfruttando come canale di trasmissione una porzione della dorsale italiana in fibra ottica, una rete di circa 1.800 km realizzata dall’Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) di Torino che collega l’Italia da Torino a Matera. Questa dorsale attualmente distribuisce un segnale assoluto di tempo-frequenza, utilizzato ad esempio presso la Borsa Italiana di Milano, ma sarà utilizzabile per la distribuzione di chiavi quantistiche. Tra le emergenti tecnologie quantistiche che si prospetta entrino ...

broby68 : Primo test italiano di crittografia quantistica - MakyCore : RT @GiulioTerzi: .@cjmimun:'Successo primo test italiano comunicazione quantistica,apripista future connessioni a prova #cyberattacchi. Pub… - GiulioTerzi : .@cjmimun:'Successo primo test italiano comunicazione quantistica,apripista future connessioni a prova… -