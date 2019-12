‘Più libri più liberi’ | oltre 15mila studenti parteciano a fiera piccola-media editoria

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – Sono statiquindicimila glidi tutta Italia che hanno gremito le sale e gli stand della 18esima edizione di ‘Piu’piu’ liberi’, ladella, in programma fino a domenica alla Nuvola dell’Eur, a Roma. Molti di loro hanno potuto usufruire del buono omaggio di 10 euro messo a disposizione dalla Regione Lazio. E proprio ai giovani, questa mattina, Romano Prodi ha rivolto un monito: “Ragazzi, unitevi: i grandi Paesi sono quelli che sanno ‘cantare’ in coro, cioe’ quelli in cui la volonta’ popolare va in un’unica direzione. Quindi abbiate coraggio e ‘cantate’ insieme”. Sala piena anche per l’incontro, in collaborazione con l’Ambasciata della Colombia, dal titolo ‘Economia arancione: un’opportunita’ infinita per vivere ...

