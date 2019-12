La deputata renziana Occhionero indagata per falso dalla Procura di Palermo Ad inguaiare

lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lasiciliana di Italia viva, Giuseppina, èperdella repubblica diper la vicenda del suo collaboratore, l’esponente dei Radicali Antonello Nicosia, poi arrestato per mafia e indagato in concorso con la stessa parlamentare peraggravato, che, grazie allo status di assistente parlamentare, entrava nelle carceri dove erano detenuti anche boss mafiosi. Ed è stato proprio il ruolo dell’ex assistente ala, dopo che il 4 novembre scorso il Ros dei carabinieri e il Gico della Guardia di Finanza avevano arrestato Nicosia, su disposizione delladel capoluogo siciliano, insieme al boss di Sciacca, Accursio Dimino, accusati di associazione mafiosa, Luigi e Paolo Ciaccio e Massimiliano Mandracchia per favoreggiamento. Nicosia, già direttore dell’Osservatorio internazionale dei diritti umani, ...

Lasiciliaweb : Radicale arrestato per mafia, indagata la deputata renziana Occhionero CLICCA PER LEGGERE -