Google | il tracciamento delle spedizioni arriverà sul motore di ricerca

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Che ansia l’attesa del pacco quando si ordina qualcosa online. Il desiderio esigerebbe la soddisfazione immediata e allora per limitare l’impazienza spesso controlliamo ildella spedizione, per sapere dov’è, quando arriva, quanto manca. Ecco, presto tutto questo potremo farlo molto più facilmente e comodamente direttamente daldidi. Il colosso di Mountain View ha infatti annunciato l’avvio del Package Tracking Early Access Program, una fase di test in cui le aziende di trasporti possono mostrare lo stato della spedizione all’utente direttamente daSearch, utilizzando il codice della stessa. In realtà qualcosa di smilelo offre già ora, in quanto inserendo il nostro numero di spedizione neldiquest’ultimo è in grado di indirizzarci alla pagina della specifica azienda di trasporti, dove ...