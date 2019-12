Giulia Quattrociocche | è gelo a Uomini e Donne Guarda Daniele | poi la frecciatina | “Non

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Poche ore fa è andata in onda una puntata del Trono Classico di ‘’. La parte più interessante del programma ha avuto luogo proprio nelle fasi conclusive, quando la conduttrice Maria De Filippi ha fatto entrare in studio una neo coppia. OvveroSchiavon, i quali hanno iniziato una relazione sentimentale recentemente. Già a ‘Magazine’ lui aveva rivelato di essere entusiasta di andare a convivere. La ragazza invece oggi ha innanzitutto parlato di ciò che pensa di: “Io penso proprio di aver trovato quello che cercavo…L’ho già detto, lo ridico e lo ridirò 100 volte…Lui è fantastico, è una persona speciale…” (Continua dopo la foto) A quel punto Maria ha punzecchiato l’ex tronista, chiedendole se fosse già intenzionata ad unirsi in matrimonio con il suo ...

Veronique__94 : Ma poi chi dice che Giulia Quattrociocche è brutta che problemi ha? È una ragazza normale, ma non è brutta. #uominiedonne - Novella_2000 : Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon oggi: le prime impressioni e i progetti futuri - gossipblogit : Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon: 'Siamo due anime simili' -