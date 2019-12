Germania | soldi pubblici per salvare una banca | via libera di Bruxelles

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La NordLb, unatedesca pubblica di Hannover sull’orlo del dissesto, verrà presto salvata dalla; Berlino è pronta ad attuare la ricapitalizzazione pubblica dell’istituto dopo aver ricevuto il viadalla Commissione Ue. Il governo metterà sul tavolo 2,8 miliardi di euro per puntellare la Norddeutsche Landesbank, da tempo nei guai e ben al di sotto degli indici minimi di capitale a causa della sua attività speculativa nel settore navale. Il denaro necessario per compiere il salvataggio arriverà dai due Lander azionisti della, cioè la Bassa Sassonia e la Sassonia Anhalt, oltre che dal fondo delle casse di risparmio tedesche. Come se non bastasse, la Bassa Sassonia applicherà una serie di garanzie sugli asset, che porteranno in dote alla NordLb altri 800 milioni. Calcolatrice alla mano, le casse pubbliche dellasborseranno 3,6 miliardi di euro per ...

pietroraffa : #Carofiglio:'Le destre sul #Mes si oppongono perché dicono 'potrebbe crollare l'economia della Germania e noi dovre… - pierofassino : I nostri soldi per salvare le banche tedesche ? Una colossale bufala. Viste le dimensioni del nostro debito pubblic… - SSLAZIO1900SS : Ricordiamo anche il razzismo che lo Stato perpetra contro gli italiani che non hanno abbandonato questo paese, cont… -