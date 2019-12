Escobar Fold 1 | lo strano caso dello smartphone pieghevole creato dal fratello di Pablo

gqitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Seè diventato il narcotrafficante più famoso (e sanguinario) della storia, ilprova a sbarcare il lunario cercando di vendere. RobertoGaviria, co-fondatore nonché contabile del cartello di Medellin, ha deciso di buttarsi nel mondo della tecnologia lanciando l'1, il primoprodotto dallaInc, l'azienda colombiana fondata 35 anni fa per gestire l'eredità e le proprietà intellettuali legati al nome di. Un investimento nella tecnologia che cavalca l'onda lunga dei nuovipieghevoli, proponendo un prodotto che sembra uscito direttamente da Narcos: dal look dorato del telefono al logo della compagnia dove si legge a lettere cubitali il nome diallo stile comunicato con cui è stato presentato. In una serie di video si vedono ...

