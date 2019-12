Basket | l’Olimpia Milano alle prese con il ko di Nemanja Nedovic | si teme un lungo stop

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Come si era temuto sin dalla conclusione del match di ieri sera, con la sconfitta per 77-67 contro la Stella Rossa Belgrado. l’infortunio occorso anon è di poco conto. Per la guardia serba del, infatti, si prospetta unper un problema muscolare, come ha confermato lo stesso Ettore Messina, coach dei meneghini, già nel post-partita. “Pertemo che si tratti di un guaio piuttosto serio. Mercato? Fino a che non conosceremo con sicurezza l’entità dell’infortunio non possiamo aprire nessun discorso”. Ad ogni modo, questo ko per il classe 1991 era tutto ciò che non doveva succedere. L’ennesimoper l’esterno serbo, che prosegue nel suo percorso ad ostacoli con la maglia del. Per, infatti, si può tranquillamente parlare di un calvario senza fine. Dopo essere tornato in azione a campionato già iniziato, ...

