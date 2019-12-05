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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12 | 30 Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE  TRA ...

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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE  TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN  INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI  A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL  LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO  TERMINE PREVISTO NELLA GIORNATA ODIERNA  PER I LAVORI AL VILLAGGIO OLIMPICO, CON CHIUSURA IN VIA GRAN BRETAGNA TRA VIALE XVII OLIMPIADE E VIALE DE COUBERTIN. OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA  LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE ...
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