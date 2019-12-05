Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) Traffico NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL Traffico VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE PREVISTO NELLA GIORNATA ODIERNA PER I LAVORI AL VILLAGGIO OLIMPICO, CON CHIUSURA IN VIA GRAN BRETAGNA TRA VIALE XVII OLIMPIADE E VIALE DE COUBERTIN. OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE ...
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LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Lungotevere rallentamenti tra Ponte Principe Amedeo Savoia-Aosta e Ponte Umberto I > Ponte Flaminio #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Lungotevere rallentamenti tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Giuseppe Mazzini > Ponte Testaccio #luceverde #Lazio - PLRomaCapitale : #Roma: Via Gregorio VII prossimità via Cardinale Tripepi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 242. -
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:30 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10 : 00: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED UN INCIDENTE CON CODE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09 : 00: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO ...
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