Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12 | 30

(Di giovedì 5 dicembre 2019)NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA GUALTIERO CASTELLINI A LIDO DI OSTIA CHIUSA ALVIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO TERMINE PREVISTO NELLA GIORNATA ODIERNA PER I LAVORI AL VILLAGGIO OLIMPICO, CON CHIUSURA IN VIA GRAN BRETAGNA TRA VIALE XVII OLIMPIADE E VIALE DE COUBERTIN. OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DIHA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Lungotevere rallentamenti tra Ponte Principe Amedeo Savoia-Aosta e Ponte Umberto I > Ponte Flaminio #luceverde #Lazio ­ - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Lungotevere rallentamenti tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Giuseppe Mazzini > Ponte Testaccio ­ #luceverde #Lazio - PLRomaCapitale : #Roma: Via Gregorio VII prossimità via Cardinale Tripepi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 242. -