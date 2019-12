RAGATZU | «Il gol mi mancava | questa è casa mia» – VIDEO

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Daniele, attaccante del Cagliari, commenta con grande felicità il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dei sardi (-Dal nostro inviato a Cagliari, Sergio Cadeddu) Grazie ad un suo gol (e ad uno di Cerri) il Cagliari ha conquistato gli ottavi di Coppa Italia dove affronterà l’Inter a metà gennaio. Danielenon contiene la gioia in zona mista per la vittoria e la firma sul tabellino. «Aspettavo il gol davanti al mio pubblico da tanto tempo. Aspettavosettimana, mi sono concentrato al 100% per affrontaregara e spero di averlo fatto bene. Io mi alleno sempre ai duemila all’ora per farmi trovare pronto». Leggi su Calcionews24.com

