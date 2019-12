Prescrizione | il siluro di Delrio | «Il Pd non resta al governo a tutti i costi»

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo il Mes, la. Ma i toni sulla riforma dei processi sembrano essere ancora più accesi, se possibile, di quelli dello scontro sul Salva Stati. Dopo le parole del senatore dem Andrea Marcucci, che suonavano come un ultimatum, l’affondo è arrivato dal capogruppo del partito Graziano, dalle parole sempre misurate. Prima l’apertura: «Sono molto convinto che troveremo una soluzione perché sono convinto della ragionevolezza degli interlocutori a partire dal ministro Bonafede. Conte è il presidente del Consiglio ed è di garanzia per tutta la coalizione e per il coordinamento dei ministri. Ognuno faccia il suo mestiere». Poi la bomba: «Il Pd non entra e nonalperché se i problemi non si risolvono è chiaro che noi non stiamo lì a scaldar le poltrone». L’avvertimento di Marcucci era stato più soft, ma non di meno nelle ...

