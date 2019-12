Poulinakis | “Gattuso perfetto per il Napoli Non ha fallito all’Ofi Creta”

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019): credo però siaper il, soprattutto per il momento che vive il club A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Manthos, ex presidente Ofi Creta ai tempi di Gattuso, un allenatore che vedrebbe bene sula panchina del. Queste le sue parole: SULL’AUDIO DI GATTUSO Quell’audio di Gattuso diventato virale in cui il tecnico si arrabbia fa riferimento ad un dialogo avuto con i giornalisti. Quando la squadra giocava bene tutti i giornali erano a suo favore, quando invece l’Ofi Creta pareggiava o perdeva lo attaccavano e Gattuso si arrabbiava perchè non lo riteneva un atteggiamento professionale. POILINAKIS SULL’ OFI CRETA Quando presi l’Ofi Creta, la società dal punto di vista economico era in grande difficoltà e già chiamare Gattuso è stato un sacrificio. Purtroppo le cose non sono andate ...

