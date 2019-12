Poco ossigeno e pochi kamikaze

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Augusto Minzolini Alla fine anche l'ottimista per eccellenza sulle sorti del governo giallorosso, il capogruppo di Liberi e uguali Federico Fornaro, ha cominciato a vacillare. «Sta cominciando a mancare l'- osserva preoccupato in mezzo al Transatlantico di Montecitorio - e allora il cervello non funziona. Alla fine vuoi o non vuoi devi aprire la finestra». Quella che descrive Fornaro, anche se è solo la sensazione di chi vive H24 nelle aule parlamentari è un segnale importante, visto che il personaggio è alquanto pragmatico. E nel suo lessico «l'apertura della finestra» non è altro che il possibile sbocco di un'insostenibile situazione: si chiami crisi di governo o elezioni. Una sensazione che ha contagiato anche l'artefice dell'operazione che quest'estate ha fatto nascere il governo giallorosso, cioè Matteo Renzi. «Io volevo, e vorrei - ha spiegato ai suoi - ...

