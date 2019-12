Napoli | tutto in 180′ | Ancelotti | la clausola e… Edy Reja

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sabato a Udine, martedì in casa col Genk. Sono i 180′ di svolta per il: per il campionato forse, per la Champions sicuro. E, a quanto pare, al di là delle frasi di circostanza, anche per il futuro di Carlo, il cui rapporto con Adl è più che buono, ma – si sa- i risultati sono una cosa, la stima un’altra. In un clima sempre incandescente, e con l’allenatore che stavolta ha ordinato in prima persona il ritiro, la trasferta in terra friulana, in particolare, è uno snodo decisivo per lo stesso allenatore. Se ilnon dovesse centrare la vittoria – col rischio di allargare il gap di 8 punti dalla zona Champions –potrebbe anche saltare. Adl, a quel punto, andrebbe alla ricerca di un traghettatore. Gattuso intriga, ma il nome nuovo, che poi in realtà è vecchio quanto apprezzatissimo, è quello di Edy. Edy, ...

