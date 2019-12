Moggi a RBN | «La moglie di Ibrahimovic tornerebbe a Milano Lui però…»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019)promette un ritorno in Italia: contesa tra Milan e Bologna per lo svedese. Ecco l’opinione disul possibile trasferimento Milan o Bologna nel futuro di Zlatan: queste le opzioni più quotate, secondo Luciano. L’ex dirigente ha spiegato la situazione legata al fuoriclasse svedese ai microfoni di Radio Bianconera.afferma: «Io penso che andrà o al Milan o al Bologna, ma ci sono due aspetti contrastanti: lavorrebbe tornare a, mentre lui vorrebbe premiare l’amicizia che ha con Sinisa Mihajlovic e andare a Bologna». Leggi su Calcionews24.com

