Legge di Bilancio | la denuncia di Enpa | Lav e Wwf | “Emendamenti per ‘licenza di uccidere’

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nelladi, “la licenza di uccidere” qualsiasi animale selvatico. Questo si nasconde, secondo le associazioni, Lav, Lipu e Wwf Italia, dietro alcuni emendamenti sul contenimento della fauna selvatica, presentati da un gruppo di senatori Pd alla Commissione. Parte di questi testi è già stata dichiarata “inammissibile”, ma altri sono ancora negli atti parlamentari. È il caso della proposta di modifica 60.0.159 (testo 2) firmata dal senatore dem Mino Taricco e dai colleghi di partito Caterina Biti (in Commissione Agricoltura insieme a Taricco), Daniele Manca e Alan Ferrari (entrambi in Commissione) e Andrea Ferrazzi, membro della Commissione Lavori pubblici. Sulla carta, lo scopo di questa modifica è quello di “fronteggiare i danni al settore agricolo e della silvicoltura e i conseguenti oneri causati dalla diffusione incontrollata di fauna ...

