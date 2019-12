Fedez | “Ho un rischio di sclerosi multipla” | ma sui social tranquillizza i fan

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019), primo protagonista della nuova edizione de La confessione, il programma di Nove condotto da Peter Gomez, rivela di essere amultipla. Il cantante l’ha scoperto facendo una risonanza magnetica: E’ successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una ‘sindrome radiologicamente verificata’. Ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai lamultipla. Il cantante, visibilmente emozionato, ha aggiunto: Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perché questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in. Questo è stato il motivo ...

