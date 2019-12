Fedez choc | “Rischio la sclerosi multipla”

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La rivelazionedia ‘la Confessione’: “Mi è stata trovata una demielizzazione nella testa. Devi stare attento perché può trasformarsi in”. Ospite a la Confessione, in onda sul Nove,ha parlato della malattia rivelando di rischiare lamultipla. Nella puntata in onda il 5 dicembre (ore 21.15 canale Nove),ha confessato di rischiare lamultipla, una malattia degenerativa gravissima. Il sospetto, come riferito dal rapper, è nato da una risonanza magnetica., “Rischio lamultipla” “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. La demielizzazione avviene quando hai lamultipla. Se ti trovano questa cosa, devi stare sotto controllo, perché può essere che si trasformi in. ...

