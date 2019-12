Visco in audizione | negoziare in Europa | ma guai a isolarsi

ilsole24ore

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il Governatore ha spiegato che la riforma in gestazione non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani; e ha ricordato che anche la verifica della sostenibilità del debito prima della concessione degli aiuti è già prevista dal Trattato vigente

borghi_claudio : Visco in audizione dice: il Testo attuale del MES è sostanzialmente lo stesso uscito dalla riunione di dicembre (ne… - AndreaRomano9 : Visco, in audizione alla Camera: “Il #Mes non prevede alcun meccanismo automatico di ristrutturazione del debito so… - Montecitorio : Funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità, in Commissioni riunite #Bilancio e #PoliticheUe audizione del Go… -