Sicilia | Anci | ' soddisfazione per ok commissione Ars a ddl zone franche montane'

Sicilia : ok commissione Bilancio a ddl Zfm e riprogrammazione fondi Fsc e Patto per Sud : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - Via libera, all'unanimità, della commissione Bilancio dell'Ars al ddl per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia e alla riprogrammazione delle risorse Fsc e del Patto per il Sud. Ad annunciarlo è il presidente della commissione Riccardo Savona. "L’istituzio

Sicilia : Arancio (Pd) - 'finanziamenti Gela indispensabili per rilancio territorio' : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Oggi in commissione Bilancio si è discusso dei fondi previsti dal Patto per il Sud a favore delle aree di crisi, destinati al territorio di Gela e che il governo regionale aveva dirottato ad interventi in altre zone della Sicilia. Abbiamo raggiunto un importante risul

Sicilia : Fp Cgil - 'in legge bilancio risorse scarse per Vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo l’incontro avuto con l’attuale governo, abbiamo la piena consapevolezza che le risorse economiche, previste nella prossima legge di bilancio per il rinnovo del contratto dei Vigili del fuoco e per la specificità del lavoro, saranno scarse e le aspettative a dir p

Sicilia : Fns Cisl - 'in legge di bilancio risorse per vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "In questo Paese i vigili del Fuoco hanno scarse garanzie e tutele rispetto agli infortuni e alle malattie professionali e non vengono valorizzati né dal punto di vista retributivo né da quello previdenziale". Così Mimmo Ballotta, segretario generale Fns Cisl Sicilia,

Sicilia : Anci - 'ok risorse a Consorzi bonifica ma bisogna bloccare pagamenti ruoli' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Il governo regionale ha deciso di stanziare 40 milioni di euro per riattivare le reti idriche dei due Consorzi di bonifica e questo non può che essere un segnale positivo. Ma ribadiamo che risulta ancora più necessario bloccare i pagamenti dei ruoli dei Consorzi posto

Sicilia : M5S - 'rilanciare norma su Banca della Terra' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Rilanciare la norma sulla 'Banca della Terra di Sicilia'. Ad avanzare la proposta è il M5S all'Ars che questa mattina, a Palermo, ha partecipato alla manifestazione di Coldiretti Sicilia per il rilancio dell'agricoltura dell'isola. "Sebbene da forza di opposizione, abb

Manovra : AnciSicilia - 'tavolo di confronto su svantaggi insularità' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo non apprezzare i contenuti del documento che Sicilia e Sardegna hanno presentato durante la seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato in cui si sottolinea come sia illegale non inserire nella Legge di stabilità nazionale spe

Maltempo Sicilia : allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

In Sicilia - Calabria e Basilicata è stata dichiarata l’allerta arancione a causa del maltempo : La Protezione Civile ha dichiarato per lunedì un’allerta di livello arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali in Sicilia, Calabria e Basilicata (il livello arancione è a metà tra il verde, più lieve, e il rosso, più grave). L’allerta è

Maltempo - oggi allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata. Attesi nubifragi e rischio alluvioni : Una perturbazione proveniente dall'Africa colpisce il Sud con temporali, raffiche di vento e mareggiate. Scuole chiuse ad Agrigento, Crotone e Catanzaro, prima neve sulla Sila

Maltempo al Sud : allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata : Il Maltempo colpisce il Sud Italia, dove una nuova perturbazione in arrivo dall'Africa porta piogge, venti forti e mareggiate. È allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Oggi le scuole rimarranno chiuse a Crotone, Catanzaro e altri Comuni calabri e Siciliani (LE PREVISIONI). Scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Sicilia A Catanzaro, in particolare, il sindaco Sergio Abramo ha disposto che tutti gli istituti ...

Allerta meteo arancione : forti temporali dal pomeriggio in Sicilia : Forte maltempo atteso da oggi pomeriggio in Sicilia. Il Dipartimento della protezione Civile ha diramato per oggi, 11 novembre, un’Allerta meteo aranc