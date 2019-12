Per Cdp un ruolo da pivot delle privatizzazioni ma a condizioni di mercato

Assofondipensione e Cdp Per investimenti sull'economia reale : Assofondipensione: accordo prossimo alla firma con Cassa Depositi e Prestiti, un programma di informazione previdenziale da parte delle istituzioni

Cdp - Di Maio : “Sede di Napoli occasione Per aiutare imprese del Sud in export’ : Napoli, 29 nov. (Adnkronos) – “Le imprese del Sud contribuiscono purtroppo solo al 10% dell’export nazionale eppure hanno da esportare nel mondo del made in Italy eccellenza che farebbero innamorare tutti i popoli ai quali andiamo a promuovere le nostre imprese. Questa è una grande occasione per stare vicino alle imprese del Sud”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo a Napoli ...

ILVA/ Cdp e Green New Deal - l'oPerazione che può accontentare tutti : Giuseppe Conte non esclude l'intervento pubblico per l'ex ILVA, ma questo non vuol dire che ArcelorMittal se ne vada da Taranto

Conte : no uso Cdp Per nodi contingenti : 17.25 "Il governo non intende guardare a Cassa Depositi e Prestiti come a un mero strumento per risolvere questioni contingenti e di breve periodo", ma "per progettare l'Italia di domani". Così Conte, al 170/o anniversario di Cdp. Il premier poi sottolinea: "Lavoro, ambiente e salute sono beni di primaria importanza, tutelati dall'ordinamento giuridico in forma parimenti intensa" e non è accettabile che, per tutelare uno di questi diritti, la ...

Ilva - il piano Per il salvataggio : dalla Cdp agli esuberi Conte rilancia su Arcelor : ROMA «A Milano e Taranto è partito il cinema, il cerchio intorno a Mittal si sta stringendo. Se gli indiani pensavano che avessimo l'anello al naso hanno sbagliato Paese». La...

Cdp e Ubi Banca - al via 500 mln euro Per supporto pmi del Mezzogiorno : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – è stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Ubi Banca che sancisce l’avvio di una collaborazione volta a promuovere iniziative congiunte finalizzate al sostegno delle imprese italiane: Cdp ha attivato nei confronti di Ubi un finanziamento da 500 milioni di euro, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior unsecured, da impiegare ...

Gualtieri : «Nazionalizzare l’Ilva è Pericoloso». Ma torna la carta Cdp : Il ministro dell’Economia apre a un intervento della Cassa depositi e prestiti che due anni fa fu sconfitta in cordata da ArcelorMittal. La carta magica per superare le divisioni nel governo (e nel sindacato)?

Da Alitalia all’ex Ilva : ecco Perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito

Cdp : firmato protocollo intesa Per edilizia scolastica a Frosinone : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e il airettore Infrastrutture, Pa e Territorio di Cassa Depositi e Prestiti, Luca D’Agnese, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le parti nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica. In questo ambito Cdp collabora, già da alcuni mesi, con la Provincia di Frosinone per supportare ...

Cdp : firmato protocollo intesa Per edilizia scolastica a Frosinone (2) : (Adnkronos) – “Ringrazio Cdp e il direttore D’Agnese per aver scelto la Provincia di Frosinone per la sperimentazione di questo importante protocollo con un Ente intermedio. Siamo, infatti, la prima Provincia in Italia e questo è motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché riguarda un settore fondamentale come l’edilizia scolastica”, commenta Antonio Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone. ...

Eni - CDP - Fincantieri e Terna : nascerà la società Per la realizzazione di impianti di produzione di energia da moto ondoso su scala industriale : Alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, gli Amministratori Delegati di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, Fincantieri, Giuseppe Bono, Terna, Luigi Ferraris ed Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi a Ravenna un accordo che pone le basi per la costituzione di una società per lo sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da moto ondoso. Grazie a questo accordo, che segue ...