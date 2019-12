Galliani | «Monza? A breve in Serie A | e chiamerò Ancelotti»

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Adriano, ex amministratore delegato del Milan, racconta alcuni retroscena del suo passato sportivo: le sue parole Adriano, ex amministratore delegato del Milan, ha concesso un’intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole relative a due grandi allenatori rossoneri, anche in chiave. «Sono legatissimo ad Allegri. Su di lui non mi sbagliavo: già a Cagliari aveva il phisique du role, era quello giusto per il Milan. Ci sentiamo spesso, anche tre quattro volte in una settimana.? Tra un anno e mezzo, quando saremo inA col, io lo». Leggi su Calcionews24.com

