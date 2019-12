Con batteria integrata il nuovo Amazon Echo Portable | Alexa ovunque

Come Controllare la batteria di iPhone dal Mac : L’ecosistema è probabilmente l’elemento che contraddistingue maggiormente Apple. Grazie a ciò, l’azienda di Cupertino, riesce infatti a connettere tutti i propri dispositivi, garantendo un utilizzo omogeneo e senza dubbio produttivo. Come ogni cosa però, anche leggi di più...

Manutenzione invernale : Consigli per una lunga durata della batteria : Un'utile guida relativa a come preparare le batterie della propria auto ad affrontare la stagione fredda

Apple annuncia Smart Battery Case - la custodia per iPhone 11 Con batteria e tasto fotocamera : Apple ha rinnovato la propria Smart Battery Case, la custodia dedicata agli Smartphone iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max che integra anche una batteria aggiuntiva per aumentare l’autonomia del dispositivo. Quest’anno inoltre c’è anche una piccola novità molto utile e attesa dagli appassionati: il tasto dedicato per la fotocamera. Sostanzialmente, rispetto alla versione dello scorso anno per gli iPhone dello scorso anno, Apple non ...

Con il Samsung Galaxy A51 la batteria non dovrebbe essere un problema : Grazie al database del Korea Institute of Industrial Technology (KTL) scopriamo che il Samsung Galaxy A51 dovrebbe poter contare su una batteria da 4.000 mAh L'articolo Con il Samsung Galaxy A51 la batteria non dovrebbe essere un problema proviene da TuttoAndroid.

Batteria al top per il Samsung Galaxy S9 Con aggiornamento di novembre : Ci sono diverse buone ragioni per scaricare nel più breve tempo possibile l'aggiornamento di novembre pensato per il Samsung Galaxy S9. Il pacchetto software è disponibile nel nostro Paese da poco meno di una settimana, come avrete intuito dall'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro magazine, ma questo giovedì possiamo già condividere coi nostri lettori un primo bilancio per quanto concerne la durata della Batteria. Il top di gamma 2018, ...

Problema WhatsApp : Consuma troppa batteria degli smartphone Android : (Foto: Android) Alcuni modelli di smartphone Android sembrano essere vittima di un Problema legato a WhatsApp che va a consumare troppo velocemente il livello della batteria. Unendo assieme le varie segnalazioni giunte online, si scopre un gruppo di telefoni piuttosto nutrito e popolato di esemplari anche celebri. Anche se la maggior parte dei casi riguarda le ultime generazioni di OnePlus, snocciolando i nomi diffusi nella discussione aperta ...

Il Montblanc SUMMIT 2+ approvato dall’FCC : migliora la Connettività - non la batteria : Il primo smartwatch basato su Wear OS by Google con il SoC Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm è pronto a rinnovarsi leggermente L'articolo Il Montblanc SUMMIT 2+ approvato dall’FCC: migliora la connettività, non la batteria proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp : eccessivo Consumo di batteria per OnePlus e Xiaomi : Whatsapp sembra avere un effetto eccessivo sul consumo di batterie sugli smartphone OnePlus con Android 9 e Android 10. È quanto stanno raccontando gli utenti di tali device sia su Reddit che sul Play Store. L’utilizzo anche limitato dell’app provocherebbe fino al 40% di consumo energetico della batteria. La versione (Continua a leggere)L'articolo Whatsapp: eccessivo consumo di batteria per OnePlus e Xiaomi è stato pubblicato su ...

Non lascerà mai a piedi la batteria del Samsung Galaxy S11 : versione eConomica super : Mancano ancora un bel po' di settimane prima di scoprire le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy S11. Eppure, da alcuni giorni a questa parte si sono intensificate le indiscrezioni a proposito della sua scheda tecnica. In particolare, alcune fonti sostengono che potrebbe non essere la sola fotocamera il punto di forza di questi modelli. Rispetto a quanto riportato di recente sulle nostre pagine, infatti, occorre prendere in esame anche ...

OPPO A5 2020 arriva in Italia Con quadrupla fotocamera e batteria da 5.000 mAh a un ottimo prezzo : OPPO A5 2020 è ufficialmente disponibile in Italia e propone tante fotocamere e una batteria super a un prezzo di listino inferiore ai 200 euro. L'articolo OPPO A5 2020 arriva in Italia con quadrupla fotocamera e batteria da 5.000 mAh a un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

Portatili Con batteria a lunga durata : i migliori da compare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Portatili con batteria lunga durata sul mercato. Infatti non tutti hanno le stesse esigenze per quanto riguarda i computer, infatti ad alcuni serve estrema portabilità, ad leggi di più...

Portatili Con batteria a lunga durata : i migliori da compare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Portatili con batteria lunga durata sul mercato. Infatti non tutti hanno le stesse esigenze per quanto riguarda i computer, infatti ad alcuni serve estrema portabilità, ad leggi di più...

Affossata la batteria Huawei P10 Lite Con alcune app : problema diffuso e rimedi : Stanno arrivando diverse segnalazioni in questi giorni da parte di utenti che si ritrovano in possesso di un Huawei P10 Lite con grossi problemi di autonomia. Come è normale che sia, dopo oltre due anni di utilizzo dello smartphone, la batteria sta cominciando a fare i capricci. Tuttavia, quanto trapelato di recente sembra andare un pochino oltre, lasciando poca scelta a chi tutto sommato fino a questo momento non ha riscontrato ulteriori ...

Quanta batteria si salva Con la modalità scura? Lo rivela un test : (Foto: PhoneBuff) Interessantissimo l’esperimento condotto dal canale PhoneBuff per scoprire Quanta autonomia si possa guadagnare con l’utilizzo del dark mode o modalità scura. Insomma, quanto questa tecnologia possa effettivamente influenzare in positivo l’uso quotidiano rispetto alla modalità normale. Per scoprirlo, si è preso un iPhone Xs che è dotato di schermo oled ovvero con un pannello dove ogni pixel è illuminato singolarmente e va a ...