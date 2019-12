huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Se istati incoronati come il popolo più felice d’c’è une per trovarlo basta guardareabitazioni dei nostri cugini del nordesserciaria die, non è un segreto, asiamo tutti più.La parola chiave della filosofia dell’abitare a cui hanno dato vita è luce, un elemento fondamentale per poter ricreare l’atmosfera della festa più amata dell’anno. Ciò deriva prima di tutto da una necessità climatica. In Danimarca, infatti, i lunghi inverni e la scarsa o quasi totale assenza di luce solare per molti mesi hanno fatto sì che si dovesse ricorrere a soluzioni che permettessero di sfruttarla al massimo oppure affidarsi a fonti luminose alternative. Se però, da un lato, la mancanza di luce naturale - come ha ...

HuffPostItalia : C'è un motivo se i danesi sono i più felici d'Europa. Nelle loro case sembra sempre Natale -