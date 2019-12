Carcere di Bellizzi Irpino | rinvenuti 12 microcellulari | 3 smartphone e 14 sim

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – All’alba di ieri il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria (N.I.C.) e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) sono stati impegnati in perquisizioni straordinarie, disposte dai Direttori degli Istituti penitenziari di Foggia e(AV). In particolare, neldisono state12, 3e 14 sim. All’operazione hanno preso parte oltre 200 unità di Polizia penitenziaria coordinate dal Nic e dai suoi Nuclei Regionali di Napoli e Bari. “L’operazione di ieri e i sempre più frequenti rinvenimenti di sostanze stupefacenti e telefonini negli istituti penitenziari sono rese possibili grazie alla decisione del DAP che, nella scelta degli investimenti e delle spese da effettuare per il 2019, ha puntato sull’acquisto di strumenti e tecnologie adeguate. Circa 3,5 ...

