Biathlon | Individuale femminile Oestersund 2019 | Vittozzi pronta a reagire | Wierer a

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo l’individuale di Oestersund. Fourcade al comando : Martin Fourcade è il nuovo leader della Classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon. Il francese si è imposto nell’individuale di Oestersund ed è così balzato in testa alla graduatoria scavalcando i fratelli Johannes e Tarjei Boe che aveva giganteggiato nella sprint di domenica dove invece il transalpino si era dovuto accontentare della quinta posizione. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2019-2020 di ...

VIDEO Biathlon - Individuale maschile Oestersund : highlights e sintesi. Poker della Francia - vince Fourcade : Martin Fourcade ha vinto l’Individuale di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. Giornata memorabile per la Francia in terra svedese visto che è arrivato un clamoroso Poker per la compagine transalpina: il fuoriclasse ha infilato la 19esima vittoria nel format precedendo i connazionali Desthieux, Fillon Maillet e Jacquelin. Il miglior italiano è stato Lukas Hofer che ha concluso in venteisma posizione, ...

LIVE Biathlon - Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA : Fourcade è tornato imperatore. La Francia scrive la storia servendo il poker : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Si chiude qui la DIRETTA LIVE. Fourcade è tornato, la Francia fa paura e adesso chi la batte sabato nella staffetta? Servirà una Norvegia incattivita. Ottima prova di Hofer sugli sci, peccato per il poligono e buona conferma per Bormolini che resterà nei 30. Buon proseguimento. 17.39 Con l’arrivo di Claude in settima posizione, per 4 secondi sfuma il pokerissimo transalpino. Non ci sono altri ...

LIVE Biathlon - Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA : Fourcade è tornato. La Francia scrive la storia monopolizzando i podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 Quattordicesimo successo a Oestersund e quattordicesimo nel format per Monseur Le Biathlon. He’s back. 17.17 Sbaglia sul terzo il transalpino che probabilmente si è giocato il podio. Johannes Boe all’arrivo con 3’12 da Fourcade con un solo errore in più! 17.16 Clamoroso perchè c’è anche Jacquelin che potrebbe fare poker. Fourcade vola verso la vittoria, 18 di vantaggio a ...

LIVE Biathlon - Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA : è sfida Fourcade – Desthieux per la vittoria. Johannes Boe in difficoltà sugli sci : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Desthieux con un buon passo nell’avvio di quinto giro ma attendiamo per vedere se sarà sufficiente per lui. 17.12 Il grande atteso ora è Loginov, che può rovinare la festa transalpina. 17.11 Cappellari ha sbagliato una volta al primo poligono ed entra con 4 minuti di ritardo al secondo. 17.10 ERRORE SUL QUARTO! Fourcade riparte con 9.8 di vantaggio, ora ci si gioca tutto negli ultimi 4 ...

LIVE Biathlon - Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA : Fourcade vuole proteggere il suo regno. Hofer ne manca 1 al primo poligono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Ottimo primo giro per Hofer che ha ripreso Bauer sugli sci. 1 errore però per il nativo di Brunico, anche lui in apertura. 16.27 Sbagliano sia lo svedese (2 volte) che il tedesco Schempp, una volta in apertura. 16.25 Siamo in prossimità del primo poligono per Femling mentre partono J.Bo e, a seguire, Fourcade. 16.24 Si porta in testa l’altoatesino, con 2.4 sul tedesco. Bisogna aspettare ...

LIVE Biathlon - Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA : Fourcade ci prova - Johannes Boe per il bis - azzurri outsider : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 20 km – Startlist e Orari di partenza – Programma del weekend Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della 20km di Öestersund (Svezia) che sta ospitando la prima tappa della Coppa del mondo di Biathlon 2019/2020. La Sprint di domenica ci ha proposto l’ennesima prova di forza del norvegese Johannes Bø, capace di riprendere da ...