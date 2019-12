Allenatore Napoli | i tre nomi di De Laurentiis per il dopo-Ancelotti

CorSport : oggi Giuntoli a casa De Laurentiis - con lui il nuovo Allenatore del Napoli? : Il Corriere dello Sport scrive che il dopo Ancelotti è cominciato. Aurelio De Laurentiis ha contattato Allegri, Spalletti, Gattuso e che in corsa c’è anche un mister X (che potrebbe essere anche uno dei tre). Ecco cosa crive il CorSport: E anche Gattuso resta un’ipotesi percorribile, e l’identikit di un allenatore che oggi dovrebbe accomodarsi a casa De Laurentiis dove arriverà anche Giuntoli. “In via XXXIV maggio (residenza di ...

Nuovo Allenatore del Napoli? Gattuso o Spalletti : Nuovo allenatore del Napoli Si parla del Nuovo allenatore del Napoli – A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Tramacere, giornalista “Al Napoli manca, anche numericamente, un calciatore a centrocampo e la società potrebbe operare anche a gennaio”. “Attenzione però perché non credo che il Napoli farà altro, anche in vista di cambiamenti a fine stagione, si farà lo stretto ...

Gazzetta : Napoli - tutti contro tutti. Calciatori in lite tra di loro e con l’Allenatore : Non è di certo una situazione rilassata quella che si vive nello spogliatoio del Napoli. La Gazzetta dello Sport parla di una vera e propria polveriera che rischia di esplodere da un momento all’altro, proprio per questo ieri Ancelotti ha deciso di dismettere l’abito del leader clamo per prendere in mano la situazione e cercare di riportare se non la paca quanto meno i risultati. Neanche lui si aspettava di trovarsi di fronte ad una ...

Napoli – De Laurentiis si congratula con giocatori e Allenatore : “la risposta a chi gufa” : De Laurentiis si complimenta con i giocatori e l’allenatore del Napoli dopo il pareggio di questa sera contro il Liverpool Il Napoli ha conquistato oggi un punto soddisfacente in trasferta contro i campioni d’Europa del Liverpool. Una bella risposta in campo, quella dei giocatori, dopo le problematiche createsi con la società. Non è tardato ad arrivare il commento di De Laurentiis. Foto Fabio Sasso/LaPresse “Con Ancelotti ...

Renica : ”Ancelotti mi ha deluso un po’. Su Maradona Allenatore del Napoli…” : Renica: Maradona allenatore darebbe la scossa che serve al Napoli. Ancelotti mi ha deluso Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare di un eventuale arrivo di Maradona sulla panchina del Napoli, di Ancelotti e di altri argomenti riguardanti la sua esperienza nel capoluogo campano. Queste le sue parole: SU Maradona allenatore DEL ...

Di Domenico : ”Il Napoli ha un ottimo Allenatore - ma un domani vedrei bene…” : Di Domenico: un bel matrimonio col Napoli? Una piazza calda come quella azzurra potrebbe esaltare Gattuso, ma ogni discorso non può essere fatto adesso che il Napoli è allenatore da un ottimo coach quale Ancelotti DI Domenico Napoli ANCELOTTI GATTUSO – A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Gianluca Di Domenico, procuratore tra gli altri di Ricardo Rodriguez, per parlare del Napoli, di Ancelotti e di ...

Napoli : il report dell’allenamento di oggi 20 novembre 2019. Confronto Allenatore-squadra : Napoli: il report dell’allenamento di oggi 20 novembre 2019. Differenziato per Ghoulam, Allan quasi regolarmente in campo Continua la preparazione del match contro il Milan, atteso per sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:00. La squadra si è riunita questa mattina per svolgere i lavori in vista di un match molto importante non solo a […] Leggi tutto L'articolo Napoli: il report dell’allenamento di oggi 20 novembre 2019. ...

Maradona Allenatore Napoli? No grazie! Il GENIO non può stare in panchina : Si è conclusa, dopo meno di tre mesi, l'avventura di Maradona alla guida del Gimnasia La Plata. Si è ripetuto un copione ormai noto. Accoglienza trionfale , entusiasmo alle stelle e poi la separazione dolorosa ma inevitabile. Adesso Maradona sogna di diventare allenatore del Napoli. Non oggi, certamente. Ma magari in un futuro prossimo. Sono bastate poche parole: Napoli e Maradona per scatenare una meravigliosa tempesta emotiva. Chiunque ...

Prandelli : “La crisi del Napoli? L’Allenatore dovrebbe prevenire situazioni simili” : Prandelli: “La crisi del Napoli? L’allenatore dovrebbe prevenire situazioni simili” Cesare Prandelli in una lunga intervista rilasciata al Mattino ha espresso la sua opinione sulla situazione che sta vivendo il Napoli soffermandosi sul ruolo dell’allenatore che risulta fondamentale, a suo avviso, soprattuto per prevenire certe situazioni «Sono cose che capitano a tutti prima o poi. In linea di massima il ruolo ...

Napoli - ecco perchè la rivoluzione non si deve fare : il cambio di Allenatore come ultima mossa della disperazione : La stagione del Napoli non svolta, anzi. E’ un momento difficile per il club azzurro, sicuramente uno dei peggiori degli ultimi anni e la crisi si è accentuata dopo il mancato successo nel match davanti al pubblico amico contro il Genoa. Stagione dai due volti per la squadra di Carlo Ancelotti, bene in Champions League con la qualificazione agli ottavi di finale sempre più vicina, male invece in campionato. Il caos è iniziato però ...

Graziani sul caso Napoli : ”70% di responsabilità a squadra e Allenatore e 30% alla società” : Graziani: A Napoli la società ha deciso, giusto o sbagliato, il ritiro per una settimana e … Ciccio Graziani ha risposto alle domande degli ascoltatori nel Microfono Aperto di Radio Sportiva. Graziani -tra l’altro- ha parlato delle ultime vicende in casa Napoli. Queste le sue parole: SULL’INTER “Barella e Sensi sono due ragazzi straordinari con grandi potenzialità di crescita: adesso Conte cerca di metterci una ...

Marolda : ”Al Napoli manca un Allenatore in seconda” : Marolda: Non ricordo una cosa del genere nella storia del Napoli. Agli azzurri manca un allenatore in seconda A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda per parlare degli ultimi avvenimenti in casa Napoli. Questo quanto detto dal giornalista del Corriere dello Sport: “Ammutinamento del genere? Non ne ricordo, anche se abbiamo vissuto la questione dell’88, ma in questa maniera ...