Selvaggia Roma si scusa per la gaffe sui bambini africani

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Luana Rosato Ospite di Live! Non è la d'Urso,si èta pubblicamente per lasulla pancia dei: "L'ho detto con leggerezza" Qualche giorno fa,finiva al centro di una polemica in seguito ad una sua dichiarazioni infelice sulla sua pancia che, con leggerezza, ha paragonato a quella dei. La ex protagonista di Temptation Island, infatti, mostrando come si fosse gonfiata negli ultimi tempi, ha mostrato quali pastiglie stava prendendo per eliminare il problema, aggiungendo: “Ho una pancia...avete presente i? Ecco!”. Una esternazione che ha fatto il giro della rete e che ha fatto infuriare molti internauti, indignati per un paragone così fuori luogo. Sul profilo social della, dunque, sono apparsi insulti di ogni genere e, dopo le scuse tramite Instagram story,è stata invitata ...

trash_italiano : Selvaggia Roma per parlare della sua Instagram Story con i bambini africani. #noneladurso - trash_italiano : Selvaggia Roma prende gli integratori per risvegliare il metabolismo perché “ha la pancia come i bambini africani”. - Unf_Tweet : Da #live arrivano le scuse di #selvaggiaroma. Possono bastare? -