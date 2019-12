Sacchi | Del Grosso al gip | «Non volevo uccidere» Anche Luca usava app per messaggi

Parla dal carcere Valerio Del Grosso : “non volevo uccidere Luca Sacchi” : Dopo un lungo silenzio, Parla a Regina Coeli Valerio Del Grosso davanti al GIP: “non volevo uccidere Luca Sacchi” “Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo un’arma in mano”. Cosi Valerio Del Grosso, in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi, in una dichiarazione spontanea davanti al gip di Roma nel corso del […] L'articolo Parla dal carcere Valerio Del Grosso: “non volevo ...

Omicidio Sacchi - i 5 arrestati non rispondono. Del Grosso : «Non volevo uccidere - era la prima volta con un’arma in mano» : Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere i cinque indagati per l’Omicidio di Luca Sacchi. L’unico a fornire una dichiarazione spontanea al gip Costantino De Robbio, alla presenza del pm Nadia Plastina, è stato Valerio Del Grosso: «Non volevo uccidere, era la prima volta che avevo un’arma in mano», ha detto il giovane. Gli interrogatori di garanzia, cominciati poco dopo le 15 nel carcere di Regina Coeli, si sono ...

Omicidio Luca Sacchi : ora Del Grosso vuole raccontare al Pm tutta la verità : Omicidio Luca Sacchi: Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto, ora ha deciso di raccontare tutta la verità al Pm. Si attendono sviluppi clamorosi Un giallo avvolto dal mistero. Ma le indagini degli inquirenti sull’Omicidio del giovane Luca Sacchi non conoscono pause. Oggi parla davanti al Pm l’esecutore materiale del delito; Valerio del Grosso. Non […] L'articolo Omicidio Luca Sacchi: ora Del Grosso vuole raccontare al ...

Omicidio Luca Sacchi - Del Grosso a colloquio con il pm : pronto a parlare : Dopo i risvolti delle indagini sull’Omicidio di Luca Sacchi, Valerio Del Grosso sarà sentito nuovamente dal pm, questa volta potrebbe parlare. Grazie alle intercettazioni telefoniche gli inquirenti che indagano sul caso di Omicidio di Luca Sacchi sono riusciti a ricostruire ciò che è accaduto prima della morte del 24enne romano. Sono state trovate conferme sulla […] L'articolo Omicidio Luca Sacchi, Del Grosso a colloquio con il pm: ...

Omicidio Sacchi - Del Grosso pronto a parlare : le domande ancora senza risposta : Che fine hanno fatto i 70mila euro che erano dello zaino di Anastasia? Dov’è finita la pistola con cui ha sparato in testa a Luca Sacchi? Chi era il misterioso uomo con cui si è incontrato poco dopo l’Omicidio del 24enne al Burger King vicino a Tor Sapienza? Queste sono solo alcune delle domande a cui oggi potrebbe rispondere Valerio Del Grosso, in carcere per l’Omicidio di Sacchi. Sarebbe stato proprio De Grosso a sparare ...