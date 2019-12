Meteo Catania domani mercoledì 4 dicembre | piogge sparse

Meteo Catania domani martedì 3 dicembre : cieli coperti : Meteo Catania previsioni del tempo di domani martedì 3 dicembre: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo di mercoledì 4 dicembre. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Catania lunedì 2 dicembre Il Meteo a Catania e le temperature Clicca qui Meteo lunedì 2 dicembre in Italia A Catania domani martedì 3 dicembre giornata […] L'articolo Meteo Catania domani martedì 3 dicembre: cieli coperti proviene ...

Allerta Meteo - “Ciclone Mediterraneo” : Martedì 12 Novembre scuole chiuse anche a Catania : Domani, Martedì 12 Novembre, le scuole di Catania saranno chiuse causa Allerta Meteo. “Avendo ricevuto comunicazioni dalla Protezione civile di forte maltempo previsto su Catania per la giornata di domani, d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e comunicatolo al Prefetto, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani Martedì 12 Novembre. Appena ...

Allerta Meteo - è ufficiale : a Catania scuole chiuse anche sabato 26 : A seguito dell’avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato oggi pomeriggio dalla protezione civile regionale, con la conferma del livello di Allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio Meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia orientale, il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con l’assessore comunale alla protezione civile Alessandro Porto, ha firmato la relativa ordinanza che prevede per domani, tra ...

Allerta Meteo - furioso fronte temporalesco risale lo Jonio verso la Sicilia : pericolosissima area di convergenza tra Catania e Messina : Allerta Meteo – Il peggio deve ancora venire. L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando il Sud Italia e in modo particolare la Sicilia si intensificherà nel pomeriggio/sera, come ampiamente previsto, nei settori orientali dell’isola. Un furioso fronte tamporalesco carico di pioggia e grandine sta risalendo il mar Jonio verso Catania e Messina, dove nel pomeriggio si creerà una pericolosissima area di ...

Allerta Meteo - MAPPE drammatiche per le prossime 24 ore in Sicilia : piogge alluvionali tra Messina e Catania : Allerta Meteo – Scenario drammatico per le prossime ore in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti delle MAPPE sono impressionanti per le piogge alluvionali previste nel corso della giornata odierna nei settori orientali dell’isola, e in modo particolare tra Messina e Catania dove tra Nebrodi, Peloritani ed Etna potranno cadere oltre 350mm di pioggia provocando un vero e proprio disastro. Nella gallery scorrevole a corredo ...

Allerta Meteo : oggi scuole chiuse a Catania e in altri Comuni della Sicilia orientale : Allerta Meteo rossa oggi nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. I sindaci di cinque province hanno ordinato la chiusura delle scuole, partire da Catania, ma anche Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, nelle Eolie, a Canicattì, Palma di Montechiaro e Naro. Scuola e chiuse anche a Enna, Leonforte e Troina. A Catania sospese tutte le attività didattiche. L'articolo ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse Venerdì 25 Ottobre a Catania - Messina - Ragusa - Agrigento e centinaia di Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Arriva l’ufficialità delle scuole chiuse per il maltempo che domani colpirà in modo molto pesante la Sicilia centro/orientale. Le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri Comuni importanti della Sicilia centro/orientale. Intanto ha iniziato a piovere intensamente su Trapani e nella Sicilia occidentale, dove i fenomeni più estremi si verificheranno in serata. Il maltempo avanzerà verso est nella notte e domani si ...

Allerta Meteo : scuole chiuse a Catania e Acireale - ma piovera' : La presenza di un vortice ciclonico piuttosto incisivo e stazionario situato sul basso Mediterraneo sta portando i suoi effetti sull'estremo sud italiano e precisamente sulla Sicilia sud-orientale....