ilfoglio

(Di martedì 3 dicembre 2019) Stretto come una sardina tra due sardine, ma senza più manco la dignità del tu si que vales, nella nostra quotidiana lotta per un po’ di forma e contro la barbarie, perché la barbarie comincia sempre dalle parole, dobbiamo oggi piangere un nuovo caduto: sua (nullità). O per meglio dire T