Gazzetta | De Laurentiis pensa di esonerare Ancelotti e affidare la squadra a Gattuso

Gazzetta : Ancelotti e De Laurentiis decideranno di comune accordo di chiudere il rapporto a fine stagione : La sconfitta contro il Bologna è una delusione, non solo per i l pubblico che fischia anche più forte di quanto fatto per la partita contro il Genoa. ma anche per l’allenatore. Ancelotti, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, si aspettava una risposta dai suoi calciatori dopo il pareggio ad Anfield, dopo avergli dimostrato che possono ottenere i risultati che vogliono, perché sono bravi, ma devono impegnarsi e metterci del loro Ci va giù ...

Gazzetta : Napoli - operazione rinnovo. De Laurentiis pronto a vendere tutti - anche Koulibaly : La via della pace sembra essere stata intrapresa, ma quello che è accaduto avrà strascichi lunghi, scrive la Gazzetta dello Sport, e sicuramente influenzerà quelle che saranno le scelte della società per il prossimo mercato Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto all’inizio di questo mese e le conseguenze che, ancora oggi, condizionano l’armonia ...

Gazzetta : De Laurentiis ha sottolineato l’importanza della qualificazione Champions : Unità d’intenti, è questa la parola d’ordine del discorso di De Laurentiis alla squadra ieri. Il presidente, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha incalzato la squadra affinché possano raggiungere almeno uno degli obiettivi stagionali prefissati in estate “Ha ricordato a giocatori e staff tecnico che c’é una stagione da portare a termine provando a raggiungere qualcuno degli obbiettivi che sono stati prefissati nella ...

Gazzetta : De Laurentiis potrebbe sbloccare gli stipendi di ottobre dopo il Genk : La Champions è il punto di snodo di questa stagione del Napoli. dopo l’ammutinamento, avvenuto proprio in una notte di Champions, dopo la gara col Salisburgo, è stata la gara contro il Liverpool a sbloccare finalmente la situazione e a portare all’incontro tra il presidente e la squadra. Ora potrebbe essere ancora una gara di Champions, quella contro il Genk, a chiudere definitivamente la vicenda, come riporta oggi la Gazzetta dello ...

Gazzetta : “De Laurentiis non dimentica l’affronto subito dalla squadra” : Ieri era la notte di Anfield, quella in cui il Napoli ha pareggiato contro i campioni d’Europa , ma era anche la giornata in ci sono arrivate le raccomandate con le notifiche delle multe per i calciatori del Napoli. Una giornata difficile, scrive la Gazzetta dello Sport, che ha visto gli umori oscurarsi per molti di loro. La società sperava che sarebbero arrivate solo al rientro da Liverpool e invece “il pugno duro voluto dal ...

Gazzetta : Ancelotti aveva chiesto una mediazione - ma De Laurentiis non ha voluto sentir ragioni : Siamo alla vigilia di una delle due sfide che determineranno l’eventuale passaggio agli ottavi di Champions, ma l’aria che tira non è certo delle migliori. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente è tornato e con lui sono partite le raccomandate con le richieste delle multe per i calciatori. Le troveranno al proprio ritorno, mala situazione è tesa. L’ambiente è seriamente preoccupato, teme che la squadra abbia perso le ...

Gazzetta : È partita la fase uno della punizione di De Laurentiis : A quanto pare De Laurentiis non ha desistito, scrive la Gazzetta dello Sport, ma ha deciso di andare fino in fondo allo scontro con i suoi calciatori. Del resto, dagli stessi calciatori, non sono arrivati indizi di pentimento per l’ammutinamento del 5 novembre. Allora ci siamo, la punizione esemplare del presidente è in viaggio La strategia del Napoli si articolerà in due fasi. La prima, riguarderà l’istanza di arbitrato con tanto di ...

Gazzetta : De Laurentiis chiede a tutti il 25% dello stipendio ad Allan il 50% : Il momento è arrivato. Il presidente De Laurentiis sta rientrando in Italia, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, prima di imbarcarsi sul volo ha chiamato i suoi legali per autorizzare le richieste di risarcimento da parte dei calciatori del Napoli. Alla fine non sembra che ci saranno tariffe diverse per i senatori, che sarebbero stati individuati come i capi della rivolta, le richieste di risarcimento alla fine saranno uguali quasi per ...

Gazzetta : De Laurentiis ha scelto il pungo duro per non mostrare debolezze : Nessuno sconto, il presidente De Laurentiis non ha parlato, ma dalle sue mosse è chiaro, come scrive la Gazzetta dello Sport che non si saranno vie di mezzo. Il presidente è deciso ad andare allo scontro con la squadra che lo ha profondamente offeso nella notte dell’ammutinamento “Il presidente ha deciso di far prevalere il proprio ruolo anche perché se avesse fatto diversamente avrebbe dimostrato una debolezza che non gli è mai ...

Gazzetta : prima di Salisburgo De Laurentiis aveva riconosciuto un premio per la qualificazione Champions : Non c’è da aspettarsi che qualcosa possa cambiare nella decisione del presidente De Laurentiis di andare fino in fondo e punire la squadra, scrive la Gazzetta dello Sport, perché con l’ammutinamento il presidente si è sentito tradito dai suoi calciatori. Così ha deciso “per lo scontro frontale, incurante delle conseguenze che potrebbe provocare la linea dura adottata” Qualche giorno prima dell’ammutinamento, aveva ...

Gazzetta : De Laurentiis imporrà le pene più severe per i capi della rivolta : Il presidente è pronto a rientrare in Italia e con lui arriveranno anche le multe. De Laurentiis è pronto ad andare allo scontro con la squadra che non ha rispettato la sua decisione di andare in ritiro dopo la gara con il Salisburgo. Non ci sono possibilità di mediazione scrive la Gazzetta dello Sport il presidente ha deciso di far prevalere il proprio ruolo anche perché se avesse fatto diversamente avrebbe dimostrato una debolezza che non gli ...

Gazzetta : De Laurentiis pronto a cedere Mertens e Callejon a gennaio con l’offerta giusta : La crisi del Napoli, non solo quella dei risultati, ma soprattutto quella che si è aperta tra la società e la squadra dopo l’ammutinamento, ha portato conseguenze difficilmente prevedibili. Se fino a quest’estate il presidente aveva messo la mano sul fuoco che nessuno sarebbe stato ceduto e che avrebbe cercato di mantenere l’ossatura del Napoli per rafforzarlo, adesso molti appaiono in bilico. Primi fra tutti Mertens e Callejon ...

Gazzetta : fuori tutti. De Laurentiis vuole vendere chi gli ha voltato le spalle : L’ammutinamento della sua squadra, soprattutto di quel gruppo di calciatori storici che lui riteneva parte della famiglia Napoli, ha lasciato l’amato in bocca a De Laurentiis. Il presidente è volato a Los Angels, ma non ha intenzione di lasciare la situazione irrisolta. Ha oramai capito che il ciclo è finito e molto probabilmente con diversi mesi di anticipo. il tradimento non resterà impunito. Il presidente procederà alle ...

Gazzetta : Insigne non ha mercato. A giugno De Laurentiis lo venderebbe per 40 milioni : È il momento della resa dei conti tra il presidente De Laurentiis e Lorenzo Insigne, secondo la Gazzetta dello Sport. Tra i due il rapporto si è incrinato diverso tempo fa, ma adesso è arrivato ai minimi storici. Anche i tifosi oramai stanno contestando con forza il capitano. Sabato sera al San Paolo lo hanno fischiato con forza al momento della sostituzione. Il presidente non ha dubbi sul fatto che il capitano sia arrivato al termine della ...