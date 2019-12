Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2019-2020 | date e programma

Pallanuoto femminile - Calendario Final Six Coppa Italia 2019 : date - programma - orari - tv e tabellone : Si disputerà ad Ostia da giovedì 5 a sabato 7 la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: in base ai risultati della prima fase, giovedì 5 si giocheranno i quarti di Finale, venerdì 6 la Finale per il quinto posto e le semiFinali, e sabato 7 la Finale per il terzo posto e la Finalissima. Di seguito il Calendario completo con la programmazione tv. Giovedì 5 dicembre Quarto di Finale 1 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia alle 19:00 ...

Coppa Italia 2019-2020 : Calendario e orari 3-5 dicembre. Chi gioca il 4° turno : programma e tabellone verso la finale : Si disputerà tra domani e giovedì il quarto turno della Coppa Italia di calcio: si tratta dell’ultimo step prima dell’ingresso in tabellone delle migliori otto squadre della scorsa stagione di Serie A. Le gare, tutte in partita secca, saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD, mentre saranno visibili in streaming su RaiPlay. programma QUARTO turno Coppa Italia Coppa Italia 2019/2020 IV turno – orari E ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce negli Stati Uniti a Beaver Creek. Sarà un lungo fine settimana, che partirà addirittura dal venerdì con il super-G. Sabato ancora spazio alla velocità, visto che è in programma una discesa libera, mentre domenica toccherà alle discipline tecniche con il secondo gigante della stagione. Di seguito il programma completo delle gare di Beaver Creek, valevoli per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo (6-8 dicembre) : Va a concludersi ufficialmente nel corso del prossimo fine settimana, la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Dopo il primo weekend di Killington, nel Vermont (Stati Uniti) dedicato alle discipline tecniche, le atlete del Circo bianco sono pronte a valicare i confini per raggiungere il Canada per l’appuntamento di Lake Louise (stato dell’Alberta) che proporrà in un fitto calendario ben tre ...

Sci di fondo - Calendario Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : programma - orari e tv : Lo sci di fondo vedrà proseguire la Coppa del Mondo in Norvegia: a Lillehammer sabato 7 e domenica 8 dicembre Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo della Coppa del Mondo di sci di fondo a Lillehammer (Norvegia). Calendario LILEHAMMER SCI ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : il Calendario della seconda settimana. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon ha appena terminato il suo weekend inaugurale con le staffette miste e le sprint disputatesi in Svezia ad Östersund. La prima tappa di Coppa del Mondo 2019/2020 però non è ancora finita in quanto anche il prossimo fine settimana nella stessa località scandinava si tornerà in azione per le Individuali e le staffette monosesso. L’Italia ha iniziato alla grande la stagione con due successi preziosissimi e ...

Short track - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Short track 2019-2020 si sposta a Shanghai (Cina). Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre si terrà la quarta tappa stagionale. Un appuntamento importante per la squadra azzurra, che cerca conferme dopo le ottime prestazioni in Giappone, dove sono arrivate la vittoria di staffetta femminile e i podi di Arianna Fontana nei 500 e nei 1500 metri. Qui di seguito il programma completo della gara giapponese. IL programma completo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Il Salto con gli sci vedrà proseguire la Coppa del Mondo in Russia: a Nizhny Tagil si terrà la prossima tappa, in programma tra venerdì 6 e domenica 8 dicembre. Si inizia al venerdì con le qualificazioni, poi sabato e domenica due gare, sempre alle ore 15.30 italiane, le 19.30 locali, dunque si salterà in notturna. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo femminile Lillehammer 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo la Coppa del Mondo maschile, sta per prendere il via anche la sua controparte femminile nel panorama del Salto con gli sci internazionale. Si ricomincia da Lillehammer per la rincorsa a Maren Lundby, che torna in scena nel suo Paese da detentrice in carica della Sfera di Cristallo. Delle 24 prove stagionali, soltanto tre si svolgeranno nel 2019: le due di Lillehammer e quella del 14 dicembre a Klingenthal, in Germania, mentre tutto il resto ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Archiviato il weekend di Ruka i protagonisti della Coppa del Mondo di Combinata nordica si spostano verso Lillehammer (Norvegia). Nel prossimo fine settimana, infatti, si terranno in una delle località più suggestive d’Europa nel prossimo fine settimana due gare: il team event (trampolino normale e 4X5 km) e la sfida dal trampolino lungo seguita dai 10 km di fondo. Dopo il dominio nella tappa finlandese fari puntati sul norvegese Jarl ...

Calendario Coppa del Mondo snowboard 2019-2020 : il programma e tutte le date del parallelo : Riparte sabato 7 dicembre, da Bannoye, in Russia, la Coppa del Mondo di parello di snowboard. Ci si sposterà, poi, in Italia, per due tappe che si svolgeranno la prima a Cortina d’Ampezzo e la seconda a Carezza il 14 e il 19 dicembre. Il 5 e il 6 gennaio 2020 sarà la volta del primo dei due eventi austriaci in programma, il quale si terrà a Lackenhof. L’11/01 si andrà in Svizzera, a Scuol, mentre il 14 e il 15 si tornerà nuovamente ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2019-2020 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Scatta nel prossimo weekend la Coppa del Mondo di Skeleton 2020, la trentaquattresima edizione del massimo circuito mondiale. Inizierà ufficialmente nella giornata del 7 dicembre a Lake Placid, negli Stati Uniti, e si concluderà il 16 febbraio 2020 a Sigulda, in Lettonia, svolgendosi come di consueto in parallelo alla Coppa del Mondo di bob. Si disputeranno 16 gare totali: otto per le donne e altrettante per gli uomini. Al termine della stagione ...

Bob - Coppa del Mondo 2019-2020 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Prende il via ufficialmente la Coppa del Mondo di bob 2020, 36esima edizione del massimo circuito mondiale del bob che inizierà nel prossimo weekend a Lake Placid, negli Stati Uniti, e si concluderà il 16 febbraio 2020 a Sigulda, in Lettonia, svolgendosi come di consueto in parallelo alla Coppa del Mondo di skeleton. Si disputeranno 24 gare in totale: sedici per gli uomini (tra bob a 2 e bob a 4) e otto per le donne. Al termine della stagione ...

Calendario Coppa Italia : orari - date - programma partite della settimana 3-5 dicembre. Palinsesto e guida tv : La Coppa Italia di calcio 2019 è arrivata al quarto turno, e tra il 3 ed il 5 dicembre vedrà disputarsi ben otto partite, per decretare le ultime ammesse agli ottavi, oltre alle prime della passata Serie A, che conosceranno dunque i nomi delle loro avversari. Ad aprire il programma, martedì 3 dicembre, saranno Empoli e Cremonese, alle ore 15, mentre alle 18 il Genoa se la vedrà con i marchigiani dell’Ascoli. In serata, alle 21, toccherà ...