Bentley Continental GT - Pikes Peak | una serie speciale per il record

(Di martedì 3 dicembre 2019) Per celebrare ilottenuto allalo scorso giugno, laha realizzato una nuovalimitata dellaGT. I 15 modelli che verranno assemblati avranno delle finiture esclusive ispirate dalla sportiva utilizzata da Rhys Millen per completare i 20 km della salita più famosa d'America in dieci minuti, 18 secondi e quattro decimi. Look ispirato al modello da corsa. La nuova Limited Edition abbina componenti di fibra di carbonio con verniciatura della carrozzeria nella tinta Radium sviluppata dalla Mulliner, la stessa della livrea del modello utilizzato per la cronoscalata del Colorado. Il verde acido caratterizza anche le pinze freno e le grafiche applicate sulle spalle dei pneumatici Pirelli P Zero Colour Edition montati su cerchi di lega da 22" con finitura gloss black. Proprio il nero lucido caratterizza anche altre parti dell'auto, come gli inserti ...

